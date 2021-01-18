Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı

DHA

Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı


Burak EMEKMehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., (28) ailesi tarafından kapıda davul zurna ile karşılandı. Z.Ç.'nin avukatı ve Mardin Kadın Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Koç, "Olaydan 2 ay sonra olay yeri inceleme yapıldığı için rapor alınıyor. Bu rapor üzerine aslında sanığın bu suçu işlediği sabit hale geliyor. Sanık, 2 ay sonra tutuklandı. Yaklaşık 4 aydır da tutukluydu. Ancak bu ayın 13'ünde yapılan ilk duruşmada bütün bu deliller olmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı" dedi.
Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İsviçre'de yaşayan Z.Ç. tatil için dedesinin Kızıltepe'deki evine geldi. Z.Ç., iddiaya göre burada amcası Osman Ç. tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara uğradı. Z.Ç. durumu anlattığı ablasıyla karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Ç., 13 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Osman Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılandı. Kararı duyan Z.Ç. ise intihara kalkıştı. 
'TÜM DELİLLER OLMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI'
Z.Ç'nin avukatı ve Mardin Kadın Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Koç, çocuğun nitelikli cinsel istismarı konusunun, son zamanlarda ülkenin kanayan yarası haline geldiğini ve müvekkilinin de 17 yaşında bir çocuk olduğunu ifade ederek, "İsviçre'de yaşamını sürdürürken Kızıltepe'de dedesinin evine geliyor. Gayet doğal bir şekilde burada hiç beklemediği bir şekilde amcasının cinsel istismarına uğruyor. Müvekkil, bunu söylemeye bile çekiniyor. Ablası bunun farkına varıyor. Ablası bunun farkına vardığı zaman anlattırıyor. Ablasıyla birlikte şikayet yoluna başvuruyor. Olay bu şekilde meydana geliyor. Olayın üzerinden 20 gün geçmesi sebebiyle sanık amca serbest bırakılıyor. Buna dayanamayan müvekkil intihar girişiminde bulunuyor ve kurtarılıyor. Olayın üzerinden 2 ay geçtikten sonra olay yeri inceleme yapıldığı için rapor alınıyor. Bu rapor üzerine aslında sanığın bu suçu işlediği sabit hale geliyor. Biz tekrar avukatları olarak başvuruda bulunduk. Sanık rapor üzerine, 2 ay sonra tutuklandı. Yaklaşık 4 aydır da tutuklu bulunmaktaydı. Ancak bu ayın 13'ünde yapılan ilk duruşmada sanık bütün bu deliller olmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bunun sonrasında müvekkilim üzüntü yaşadı ve yine intihar girişiminde bulundu" diye konuştu.
'DOĞRU YAPMIŞ, ZAFERMİŞ GİBİ DAVULLARLA ZURNALARLA KARŞILANDI'
Savcının ilk duruşmada esas hakkında mütalaasını açıkladığını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getiren Koç, şunları söyledi:
"Hatta iddianamede eksiklik olarak görülen kişiyi hürriyetinden yoksun kılmanın, nitelikli halinden de suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Bununla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilmesini istedi. Ancak maalesef heyet tarafından bu talepler reddedildi. Sanık tahliye edildi. İtirazımızı değerlendirmek üzerine başvuruda bulunacağız. İtiraz dilekçesi üzerine sanığın tutuklanmasını umuyoruz. Maalesef ki tahliyenin gerçekleştiği günün akşamında biz de bu görüntüleri gördük. Müvekkilin annesinin ve ailesinin bundan derin bir üzüntü yaşadığını gördük. Sanık, doğru yapmış gibi davullarla zurnalarla karşılandı. Bu mecazi anlamda anlatılan bir şey değil. Ciddi anlamda davul ve zurnayla karşılandı. Mahkemenin tahliye kararı, zafermiş gibi algılanarak bu şekilde gerçekleşti."DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Burak EMEK, Mehmet Ali DİNLER
2021-01-18 16:05:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Elektrik’ten Artuklu’da 7 milyon liralık şebeke yatırımı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten Artuklu’da 7 milyon liralık şebeke ...
Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa tendon sorununa yönelik kapalı artroskopik ameliyat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa tendon sorununa ...
Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
YEREL HABERLER Mardin'de, hava ulaşımına sis engeli
Köy okuluna, 4 bin kitaplı kütüphane
YEREL HABERLER Köy okuluna, 4 bin kitaplı kütüphane
Derikli kadınlar, lavanta üreterek kazanacak
YEREL HABERLER Derikli kadınlar, lavanta üreterek kazanacak
Mardin’in cevizli sucuk ve pestillerine talep arttı
YEREL HABERLER Mardin’in cevizli sucuk ve pestillerine talep arttı
Metropollerde eylemlerde kullanılacak, patlayıcı ve havan topları ele geçirildi
YEREL HABERLER Metropollerde eylemlerde kullanılacak, patlayıcı ve ...
Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
YEREL HABERLER Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
Metropolleri kana bulayacaklardı Teröristlerin gizlediği patlayıcı maddeler polisin dikkati sayesinde bulundu
YEREL HABERLER Metropolleri kana bulayacaklardı Teröristlerin ...
Derik Belediyesi eğitime destek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Derik Belediyesi eğitime destek olmaya devam ediyor
Mardin'de okul müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin'de okul müdürü korona virüs nedeniyle hayatını ...
Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye birincisi
YEREL HABERLER Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye ...
Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonundan görüntüler (2)
YEREL HABERLER Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ...
Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada
YEREL HABERLER Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını ...
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim 
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim 
Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
YEREL HABERLER Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı ...
Mardin'de PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
YEREL HABERLER Mardin'de PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Mardin'de batarya telefoncunun elinde patladı
YEREL HABERLER Mardin'de batarya telefoncunun elinde patladı
Dört sığınak daha imha edildi
YEREL HABERLER Dört sığınak daha imha edildi
Mardin sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Mardin sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü
Mardin'de 1 terörist daha teslim oldu
YEREL HABERLER Mardin'de 1 terörist daha teslim oldu
Yemekhane salonunda POMEM azmi
YEREL HABERLER Yemekhane salonunda POMEM azmi