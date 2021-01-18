Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır



DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimin bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş, Manisa, Aydın, Adıyaman ve Kilis 7'nci Olağan Kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 42 il teşkilatının kongrelerini tamamladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün farklı 9 ilimizde aynı anda kongrelerimizi yapıyoruz. Salı ve çarşamba günlerinde 5 illimizde aynı anda kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü itibarıyla geçtiğimiz yılın 18 Ekim'inde başlattığımızı kongrelerimizde toplamda 42 ilimizi tamamlamış olacağız. İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini bitirerek 7'nci Olağan Büyük Kongresi öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. İl kongrelerimizi yapmayı farklı hayal ediyorduk. Salgın şartlarından dolayı ekim ve kasım ayında birkaç il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadık. Canlı bağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aldığımız tedbirler ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecini başarıya ulaşmasıyla bahar ayından itibaren yeniden sizlerle yüz yüze ru be ru hasret gidermeyi istiyoruz. Hepimizin hayatında sınırlamaya yol açan salgına rağmen AK Parti teşkilatlarının geçtiğimiz yılı 1 milyon yeni üyeyle kapatmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hep söylediğim gibi AK Parti milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık ve yakın hasbihal içine girersek partimizin misyonunu o derece yerine hakkıyla getirmiş oluruz. AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı. İnşallah hiçbir zaman da üye ve bu kampanya vasıtayla öyle olmayacak. Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz. AK Parti yöneticisi her gün her an milletimizle birlikte olan kişidir" dedi.

'KURU KURUYA DEMOKRATLIK YAPMADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan yatırımları kat be kat hizmetleri getirerek bu mücadelelerini büyüttüklerini ifade ederek, kuru kuruya demokratlık yapmadıklarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Demokratlıkları zoru görene kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların da yüzleri seçimden seçime görülür. Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı, millete olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimizi kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken, vesayetin cenderesinde mücadele ederken, darbecilere karşı direnirken hep bu anlayışla hareket ettik. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, milli iradeyi üstün kılma mücadelemizde taviz vermediğimiz gibi başlattığımız yatırımları, projeleri icraatları da en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. Milletimize her alanda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan yatırımları kat be kat hizmetleri getirerek bu mücadeleyi yürüttük. Hamd olsun bu sayede 81 vilayetimizin tamamından eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan toplu konuta her alanda hizmet ettik. Ülkemizin bugünkü fiziki sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik. Bugün de her ay birkaç köprünün, yolun, barajın açılışını gerçekleştirerek hizmet ve eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz. Sel gider kumu kalır. İnsan ölür eseri kalır. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir arkadaşımın da aynı şuurla gecesini gündüzüne katarak çalışacağına inanıyorum. Bu kutlu çatı altında yapılan vazifenin en büyük ödülü insanımızın kalbinde gelerek söylediği bir Allah razı olsun ifadesidir. Hayır duanın verdiği huzur ve mutluluğu hiçbir maddi karşılıkla mukayese etmek mümkün değildir. Rabbim hepimizi milletimizin hayır duasına nail kullarından eylesin" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜCÜ YÜKSELDİKÇE ÜLKEMİZE YÖNELİK SALDIRILARIN DA ARTTIĞI BİR GERÇEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarstığını, Türkiye'nin küresel gücü yükseldikçe, ülkeye saldırıların da arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yılı dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün yol açtığı sıkıntıların gölgesinde tamamladık. Sağlık altyapımızın gücü ve diğer aldığımız tedbirler sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk. Milletimizin her bir ferdine daima yanında olduğumuzu gösterecek pek çok programı hayata geçirdik. Vatandaşımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Aynı şekilde halen süren yatırımları tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmaya özel önem verdik. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinin salgınla birlikte hızlandığı gerçeği göz önünde bulundurarak ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atımlar içindeyiz. Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelini, yatırım, üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz. Aynı şekilde dışarıda da tarihi bir dönüşümün alt yapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ meselesine kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde bu konudaki kararlığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe ülkemizi yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir. Bundan daha tabi bir şey olamaz. Çünkü Türkiye yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarsıyor. Artık bölgemizde başka coğrafyalarda masa başında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde kapalı kapılar ardından yapılan planlar masumları kanı pahasına uygulanamıyor. Artık bölgemizde tabi kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor. Terör olayları körüklenemiyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Türkiye'nin aleyhine yönetilen kampanyalarda kullanılan malzemelere bir bakın hepsinin de gerisinde işte bu sancıyı göreceksiniz. Ama hamdolsun kim ne derse desin ne yaparsa yapsın, tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürüce yücedir. Çıkarlarına zarar verdiği anda ise derhal gözden çıkarılabilecek bir yüktür. Aynı şekilde Aynı şekilde bizi insan haklarında eleştirenler dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyor. Çünkü bunların hak ve özgürlük anlayışını sınırları, kendi refah ve konforlarının tehdit edildiği yerde biter. Terör örgütlerini başka yerlerde desteklerler kendi topraklarında en küçük bir eyleme izin vermezler. Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu gözükürler ama işin ucu kendilerine dokunduğunda yasakçılıkta sınır tanımazlar. Bu büyük Türkiye'nin kendi demokratik ve ekonomik önceliklerini belirleme bunlara göre adımlar atma politikasını ne kadar doğru olduğunu göstermektedir."

'HALA ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİYLE YANIP TUTUŞANLAR VAR'

2023'te yapılacak seçimlerin önemine değinene Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık. Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Büyük ve güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize kardeşliğimize sahip çıkalım. Gerisi gerçekten çok kolaydır. İnşallah bu aydınlık geleceği milletimizle omuz omuza hep birlikte inşa edeceğiz. Şimdi buradan tüm illerimize sesleniyorum, hep birlikte buna hazır mıyız? Zira 2023'e bu duygu bu inanç ve şuurla hazırlanmak durumundayız. AK Parti bugüne kadar 15 ayrı genel seçime, mahalli seçime, cumhurbaşkanı seçimine, halk oylamasına girmiş hamdolsun hepsinde de birinci olmayı başarmıştır. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. Ülkenin sonraki adımları bakımında kritik öneme sahiptir. Ama 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Sizler de görüyorsunuz hala eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar, hala vesayetin, darbenin, terörün sefaletin hakim olduğu o kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle çalışıyor. Geçtiğimiz 18 yılda Türkiye'nin demokratik ve ekonomik yolunda büyük mücadele gayretler ve fedakarlıklar sonucunda elde ettiğimiz kazanımlara göz dikenlerin pervasızlıkları giderek artıyor. Hamdolsun milletimiz bunların gerçek yüzünü, gerçek niyetini, ülkeye verdikleri zararları bildikleri için hiçbirine itibar etmiyor" dedi.

'CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT PARTİSİNDEKİ TACİZ VE TECAVÜZ OLAYLARINA TAM 56 GÜNDÜR SESSİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kendi partilerin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık işlerinin üstünü örterek güçlerini peşinde koşanları milletimiz çok iyi görüyor. CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor? Neden herhangi bir işlem yapmıyor. Şahsımıza ve partimize yönelik saldırıların artmasında gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir. Ama biz bu saldırıları milletimize anlatarak, sahada kesmezsek işin nereye varacağını bilemeyiz. Unutmayın mermeri delen suyun gücü özelik o damlaların gücü değil sürekliliğidir. Karşımızdakiler milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturup sadece kendi işimize gücümüze bakarsak o mermer delinir. Halbuki milletimizle paylaşacak çok şeyimiz bulunuyor. Sadece temel hizmet alanında yaptıklarımızı teker teker anlatmaya kalksak günler, haftalar aylar yetmez. Bunun yanından dış politikadan terörle mücadeleye ülkemizin uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini korumaktan sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar söyleyecek çok sözümüz var. Daha ötesi ülkemizin ve milletimizin geleceği için projesi olan tek partisi biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinden yeni bir şey söyleminin hala çok uzağındadır. Gönül seferberliği anlayışıyla milletimize ne kadar yakından kendimizi anlatır, yalanları ortaya koyarsak gelecek vizyonumuzu paylaşırsak ülkemize ve şehrimize o derece büyük hizmet etmiş oluruz."DHA-Politika Türkiye-Mardin DİYARBAKIR, (DHA)

2021-01-18 16:44:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.