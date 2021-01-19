Mardin Valisi Demirtaş’tan Dicle Elektrik’e ziyaret

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Halil Homan’dan devam eden ve 2021 yılı için planlanan yatırım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yatırım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede Dicle Elektrik İl Müdürü Halil Homan tarafından Vali Mahmut Demirtaş ve Genel Sekreter Süzen’e brifing verildi. Homan özelleştirme sürecinde Mardin ve ilçelerinde tamamlanan, devam eden ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili güncel ve detaylı bilgi verdi.



“Amaç sorunsuz enerji sağlamak”

Elektrik şebekesinde yapılan bakım çalışmaları hakkında konuklarına bilgi aktaran Homan, bu çalışma ile amaçlarının tüm sorumluluk bölgelerine sorunsuz biçimde elektrik enerjisi vermek olduğunu söyledi. Mardin İl Müdürü Halil Homan kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını kaydetti.

Vali Demirtaş ise Mardin’de elektrik şebekesinde son yıllarda iyileşme gözlendiğine dikkat çekti. Vali Demirtaş ilde artan enerji ihtiyacı nedeniyle planlanan yatırım projelerinin hayata geçmesinin önemli olduğunu ve bunun takipçisi olacaklarını da kaydetti.

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