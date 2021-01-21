Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN Devlet Hastanesi'nin pandemi bölümünde, doktor ve hemşirelerin koronavirüsle mücadelesini yansıtan 42 fotoğraflık sergi açıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Mahmut Demirtaş, "Yaptıkları fedakarlıkları fotoğraflamışlar. Bu çalışmalarından dolayı sağlık teşkilatına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Mardin Devlet Hastanesi pandemi bölümünde, koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan doktor ve hemşirelerin görev başındayken fotoğraflandığı karelerden sergi açıldı. 42 fotoğraftan oluşan serginin açılışını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz gerçekleştirdi. Sağlık çalışanlarının ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de de pandemiyle mücadelede çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını belirten Vali Demirtaş, "Bugün de geçmişte yaptıkları fedakarlıkları fotoğraflamışlar. İnşallah, bunları belki 50 sene 100 sene sonra da görme imkanımız olacak. Bu çalışmalarından dolayı sağlık teşkilatına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Mardin halkı adına, devletimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimizde bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız. Tedbirleri zaten devletimiz çok güzel bir şekilde alıyor. Aşılama süreci çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Kesinlikle bu işte bir gevşeme yok. Bu işi aynı titizlikle devam ettireceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-21 10:29:23



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