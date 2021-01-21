Mardin'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Mazıdağı ilçesi Atalar köyünde dün gece saat 23.00'da aynı evde ikamet eden 6 kişi, ısınmak için yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aileden bir süre haber alınamaması üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. Eve giren sağlık ekipleri, ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Aile üyeleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar Derik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Derik Devlet Hastanesine kaldırılan D.Ç., G.Ç., Ö.Ç., B.Ç., H.Ç. ve Y.Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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