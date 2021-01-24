Mardin'de Suriyeli kadınlardan gönüllü öğreticilik 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de Suriyeli kadınlardan gönüllü öğreticilik 

DHA

Mardin'de Suriyeli kadınlardan gönüllü öğreticilik 


Selim KAYA/MARDİN,(DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ne bağlı Mardin GülMedrese Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM), Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Menar Muhammed (40) ile Mey Elumar (54), kursiyerlere gönüllü olarak Kuran ve kuaförlük öğretiyor.  
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye göç ettikten sonra Mardin'e yerleşen Suriyeli Menar Muhammed (40) ile Mey Elumar (54), kursiyerlere gönüllü olarak Kur'an ve kuaförlük öğretiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ne bağlı Mardin GülMedrese Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde Muhammed ve Elamur, Suriyeli mülteci 20 kursiyere ders vermeye başladı. 
Menar Muhammed, öğrencilerine Kur'an-ı Kerim öğretmekle mutlu oluduğunu ifade ederek. "Öğretip, öğreniyoruz ve bunda da mutluluk duyuyoruz. Rabbim bizi cennettekilerden eylesin. Bir harf Kur'an öğretenin cennette yeri var. İnşallah bize de nasip olur. Biz savaştan geldik, sabrediyoruz. İnşallah bu sabrın sonu selamet olur. Elhamdülillah savaşta bir yakınımı kaybetmedim. Maddi yönden çok kaybımız oldu. Ama çok şükür ailemizden hiç kimseye bir şey olmadı" dedi.
'BİZE SAHİP ÇIKAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Ülkesi Suriye'de de kuaför olduğunu hatırlatan Mey Elumar ise "Suriye'de de kuaförlük yapıyordum. Burada da Suriyeli kardeşlerime kuaförlük dersi veriyorum. Kursiyerlerim her hafta düzenli olarak geliyor. Kurslarım çok güzel geçiyor. Ev hanımları bir şeyler öğrensin diye biz bu kursu açtık. Eğer dükkan açamazlarsa bile evde kendi bakımlarını yapabilecek düzeye gelecekler bu kurs sayesinde. Bu zor süreçte bize sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti devletine de sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ÇATOM Müdürü Dilek Sınavu, Suriyeli mültecilere yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Menar Muhammed ile Mey Elumar. ÇATOM'da denklikleri olmadığı için ücret alamıyorlar. Ama gönüllülük esasında Kur'an-ı Kerim ve kuaförlük eğitimi vermek istediklerini söylediler. Kur'an-ı Kerim eğitimini tabii ki çok isteyerek kabul ettik. Çünkü biz dezavantajlı kitlelerle çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-24 08:35:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı
Mardin'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
YEREL HABERLER Mardin'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz
YEREL HABERLER Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz
Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu
YEREL HABERLER Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü ...
Teröristlerce toprağa gizlenen EYP yapımında kullanılan oksijen tüpü ele geçirildi
YEREL HABERLER Teröristlerce toprağa gizlenen EYP yapımında ...
Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
112 acil servis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında vakalara daha hızı ulaştı
YEREL HABERLER 112 acil servis ekipleri, sokağa çıkma ...
Midyatlı kadınlar, el sanatlarıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Midyatlı kadınlar, el sanatlarıyla aile bütçelerine ...
Mardin esnafı Bakan Soylu'nun annesine hakarette bulunulmasını kınadı
YEREL HABERLER Mardin esnafı Bakan Soylu'nun annesine hakarette ...
Davul zurnayla karşılanan yeğenine cinsel istismar sanığının tahliyesine itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Davul zurnayla karşılanan yeğenine cinsel istismar ...