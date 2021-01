Kızıltepe’de üretilen perdeler Türkiye’ye satılıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üretilen zebra store perdeler Türkiye’deki çeşitli illere satılıyor.

Kızıltepe ilçesinde Berfin Mekanizmalı Perde Sistemlerinin sahibi 40 yaşındaki Halil Çelik, imalathanesinde ürettiği zebra store perdeleri Türkiye'nin farklı illerine satışa sunuyor. Mardin bölgesinde ilk olduklarını kaydeden Çelik, "Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Daha önce perakende işi yapıyorduk. 1 senedir de zebra store imalatı yapmaya başladık. Daha önce perakende çalıştığımız zamanlar biz dışarıdan zebra ve store perdeler istiyorduk. İstanbul, Bursa ve Ankara’dan kargoyla gelmesi biraz zor oluyordu. Bu nedenle imalat yapmaya karar verdik. Son bir senedir burada imalat yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamına perdeleri gönderiyoruz. İşi biraz daha büyüttükten sonra Türkiye geneline, çevre ülkelere Irak, Suriye, Cezayir ve Ortadoğu pazarına açılmayı düşünüyoruz. Bölgede şu an 150 civarı bayimiz var" dedi.



"Korona virüs nedeni ile işlerde durgunluk var"

Korona virüs salgını nedeni ile işlerinin durduğunu aktaran Çelik, "100 tane çıkarıyoruz günlük, şu an 7 kişi çalışıyor. Tabi makine alırsak, biraz daha pazarı büyütürsek en az 2030 kişi çalıştırma imkanımız olur. Dediğim gibi şu an manuel çalışıyoruz. Makine getirme gibi bir projemiz var. Onu da hayata geçirirsek Türkiye geneline açılacağız. Şu an Isparta ve Bayburt’ta birkaç bayimiz var. Daha önce zebra store imalatı yoktu bölgede, ilk biz açtık. Projemizi hayata geçirdikten sonra Türkiye geneline açılacağız. Oradan da kısmetse artık civar ülkelere ihracat yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

