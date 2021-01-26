Su borçlarının yapılandırılmasında son haftaya girildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), su borcu yapılandırma işlemlerinde son haftaya girildiğini hatırlattı.

MARSU’dan yapılan açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği su borcu yapılandırmasında son haftaya girildiği ve son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu belirtildi. Açıklamada, "7256 sayılı kanun ile son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait su borçlarına taksit fırsatı getirilmiştir. Bu kapsamda gecikme cezaları silinerek ve YİÜFE oranında yeniden hesaplanacaktır. Taksit seçeneklerinde 691218 ay seçecekleri sunulmaktadır. Ödeme şekli 2 ayda 1 olup toplamda 36 ay süreye yayılmaktadır. Yapılandırılan tutarlarda kredi kartı ile ödeme sağlanmaktadır. Peşin ödemelerde ise gecikme bedellerinin yüzde 90’ını silinmektedir" denildi.

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