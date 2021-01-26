En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DHA: AFAD verilerine göre saat 14.17'de Suriye Al-Hasakah'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin sınır bölgesindeki kentlerinde de hisssedildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin

2021-01-26 14:32:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.