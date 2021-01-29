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MARSU, 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek vatandaşlara nefes aldırdı

İHA

MARSU, 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek vatandaşlara nefes aldırdı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek boşa akan ve çevreye rahatsızlık veren atık suyu yer altına alıp vatandaşların rahat nefes almalarını sağladı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda MARSU, özel mülkiyet nedeniyle 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek boşa akan ve çevreye rahatsızlık veren atık suyu yer altına aldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kent genelinde açıktan akan atık suları yer altına almaya devam ediyor. 13 Mart Mahallesi Sosyal Bilimler Lisesi ve civarındaki yerleşim alanlarının atık suları özel mülkiyet sorunu nedeniyle 5 yıldır açıktan akarak çevreye kötü koku ve sağlık sorunlarına yol açıyordu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda alanda çalışmalara başlayan MARSU, özel mülkiyet sorununu çözerek vatandaşın muvafakati akabinde 800 metrelik kanalizasyon şebeke döşeme çalışmalarına başladı.
Vatandaşları rahatsız eden sorununun biran önce ortadan kaldırılması için hızla başlatılan çalışmalar neticesinde atık su yer altına alındı. Açıktan akan atık sudan kurtarılan çevrede yaşayan vatandaşların rahat nefes almaları sağlandı.

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