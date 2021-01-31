Mardin-Midyat yolunda karda araçlar mahsur kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin-Midyat yolunda karda araçlar mahsur kaldı

İHA

Mardin-Midyat yolunda karda araçlar mahsur kaldı

MardinMidyat yolu Ömerli mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle iki araç mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, MardinMidyat yolunda Ömerli ilçe merkezini geçince 10. kilometrede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolda iki aracın kısa bir süreliğine mahsur kaldığı öğrenildi. Kar yağışı etkisini azalttıktan sonra araçların mahsur kaldığı yerden kendi imkanları ile kurtulduğu belirtildi.
Öte yandan karayolları ekipleri, yoğun yağışın bulunduğu bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antik kent Mardin'de sis manzarası
YEREL HABERLER Antik kent Mardin'de sis manzarası
Mardin'de spor çantasına gizlenmiş patlayıcı madde ve bomba ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de spor çantasına gizlenmiş patlayıcı madde ve ...
Mardin merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu; patlayıcı maddeleri ayakkabıya gizlemişler
YEREL HABERLER Mardin merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu; patlayıcı ...
MARSU, 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek vatandaşlara nefes aldırdı
YEREL HABERLER MARSU, 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek ...
Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın göreve başladı
YEREL HABERLER Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın göreve başladı
Mardin'de turizmciler, aşılardan umutlu Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör: "Aşının gelmesiyle bu yıl Mardin'de turizm patlaması bekliyoruz"
YEREL HABERLER Mardin'de turizmciler, aşılardan umutlu Mardin Turizm ...
Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan ...