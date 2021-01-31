Mardin-Midyat yolunda karda araçlar mahsur kaldı

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MardinMidyat yolu Ömerli mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle iki araç mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, MardinMidyat yolunda Ömerli ilçe merkezini geçince 10. kilometrede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolda iki aracın kısa bir süreliğine mahsur kaldığı öğrenildi. Kar yağışı etkisini azalttıktan sonra araçların mahsur kaldığı yerden kendi imkanları ile kurtulduğu belirtildi.

Öte yandan karayolları ekipleri, yoğun yağışın bulunduğu bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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