Kısıtlama günlerinde en çok onlar aranıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde en çok kuryeler aranıyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde oturan vatandaşlar, siparişlerini paket servisle kolaylıkla alabiliyor. Trafik yoğunluğunun az olmasıyla birlikte yaşanan sipariş yoğunluğu karşısında kuryeler, siparişleri müşterilere daha kolay servis ediyor. Trafik kazası riskinin daha az olduğunu söyleyen motorlu kurye Fethullah Öztap, "En büyük zorluk hava muhalefeti, yağmurlu günler, karlı günler ve yolların kaygan olması. Onun dışında çok fazla bir sıkıntımız yok. Trafiğin boş olması bizim açımızdan avantaj. Siparişlerin hızlı yetişmesi bakımından son derece mükemmel" dedi.



"Kısıtlama günlerinde işimiz daha rahat"

Kısıtlama günlerinde işlerinin daha rahat olduğunu söyleyen Öztop, "Kısıtlama olan günlerde işimiz daha rahat oluyor. Trafiğin rahat olması bizim için avantaj, çünkü trafik kazası riski daha düşük. Pandemi döneminde yoğunluk daha fazla normal günlere nazaran. Şu anda bütün yük kuryelerde" diye konuştu.

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