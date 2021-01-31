Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde etkili olan yağmurla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, etkili olan yağmurla birlikte Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Güvenlik güçleri, yağmura rağmen kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, il genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-01-31 13:01:10
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.