Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı

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MARDİN,(DHA)MARDİN'in Savur ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 8 kırsal mahallenin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Mardin kırsalında etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Savur ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal Kırbalı, Tokluca, Başağaç, Armutalan, Evkuran, Sancakla, Harmantepe ve Kayacıklar mahalleleri ile Artuklu ilçesi kırsal Yayla Mahallesi yokuşu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerin çalışmasıyla açıldı. DHA-Genel Türkiye-Mardin MARDİN, (DHA)

2021-01-31 13:25:01



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