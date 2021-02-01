Midyat'ta kadınlar için spor salonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat'ta kadınlar için spor salonu

DHA

Midyat'ta kadınlar için spor salonu


Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenli spor yapma olanağı bulamayan kadınlar, kaymakamlık desteğiyle Halk Eğitim Merkezi binasında açılan ve ilçede ilk olma özelliğini taşıyan özel spor salonlarına kavuştu. Spor salonundaki programlara katılan Avşin Altunkaynak, pandemi nedeniyle evde sıkıldıklarını belirterek, "Burada herkes için farklı spor türleri var. İnsanlar fitness yapabilir, vücut geliştirebilir, kilo verebilir, yağ yakabilir. Herkes için bir şey var. Herkes gelebilir" dedi.
Midyat Kaymakamı Tekin Dundar'ın girişimiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbrliğiyle ilçede kadınlara yönelik ilk spor salonu açıldı. 'Kendine değer ver, hayatında spora yer ver' sloganıyla açılan spor salonunda kadınlara spor eğitmenleri eşliğinde fitnesstan plates eğitimine kadar farklı branşlarda spor imkanı sunuluyor. Halk Eğitim Merkezi binasındaki salonda ev hanımları ve çalışan kadınlar, birçok spor malzemesiyle haftanın 5 günü spor yapma olanağı buluyor. Eğitmen Dilber Ertekin, her yaş grubuna hitap ettiklerini belirterek, "Herkes gelip buradan faydalanabilir. Çocuklarımız, kadınlar, yaşlı kesimi, herkes gelip rahatlıkla egzersizlerini yapabilirler. Hafta içi öğleden akşama kadar hizmet vermekteyiz. Böyle bir yeri açtığı için Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü´ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 
`KADINLAR İÇİN İLK DEFA SPOR SALONU AÇILDI´
Spor salonuna gelen kadınlardan Yağmur İçöz, "Midyat´ta ilk defa böyle bir salon açıldı. Çok güzel ve çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Avşin Altunkaynak ise pandemi nedeniyle kadınların evlerde sıkıldıklarını dile getirerek, "Burada herkes için farklı spor türleri var. İnsanlar fitnes yapabilir, vücut geliştirebilir, kilo verebilir, yağ yakabilir. Herkes için bir şey var, herkes gelebilir" dedi.  
 DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ
2021-02-01 08:37:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele
Ömerli ilçesinde vaka sayısı sıfıra düştü
YEREL HABERLER Ömerli ilçesinde vaka sayısı sıfıra düştü
Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı
YEREL HABERLER Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı
Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
YEREL HABERLER Mardin, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Kısıtlama günlerinde en çok onlar aranıyor
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde en çok onlar aranıyor
Mardin-Midyat yolunda karda araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Mardin-Midyat yolunda karda araçlar mahsur kaldı
Antik kent Mardin'de sis manzarası
YEREL HABERLER Antik kent Mardin'de sis manzarası
Mardin'de spor çantasına gizlenmiş patlayıcı madde ve bomba ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de spor çantasına gizlenmiş patlayıcı madde ve ...
Mardin merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu; patlayıcı maddeleri ayakkabıya gizlemişler
YEREL HABERLER Mardin merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu; patlayıcı ...