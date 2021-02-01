Nusaybin Kaymakamı Yalçın esnafla bir araya geldi

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, kentte yapılan çalışmaları inceledikten sonra esnaf bir araya geldi.

Kaymakam Yalçın, belediye birim müdürleri ile birlikte parke taşı ve asfalt çalışmaları tamamlanan mahallelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yalçın daha sonra Katı Atık Toplama Merkezi, mezbahane, fidanlık, sera, refüj ağaçlandırma, DSİ barajı ve Millet Bahçesi Projesi alanını ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Kaymakam Yalçın, çalışma alanlarında yaptığı incelemelerden sonra Nusaybin çarşı esnafını ziyaret etti. Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, MARSU, DEDAŞ müdürleri ile birlikte tarihi çarşıyı ziyaret eden Kaymakam Yalçın, Çarşı Projesi hakkında Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve teknik personeller ile altyapı hizmetleri müdürlüklerinden bilgi aldı.

Daha sonra çarşı esnafı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yalçın, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'e iade ziyarette bulundu.

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