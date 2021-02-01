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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde mısır yüklü TIR, şoförün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, yola savrulan tonlarca mısır nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Derik ilçesine 10 kilometre mesafede çimento fabrikası yakınında Ergün Akgün (35) yönetimindeki 23 EB 500 plakalı mısır yüklü TIR, kontrolden çıkarak yola devrildi. Sürücü Akgün, kazadan yara almadan kurtulurken, tonlarca mısır yola savruldu. Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, ihbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Sürücüler, karayolu kenarından ilerlemeye devam ederken, iki saat süren çalışmanın ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2021-02-01 19:15:57



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