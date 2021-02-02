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Ameliyat olmazsa 2 çocuğunu bir daha göremeyecek Mardin'de yaşayan hidrosefali hastası 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa'nın hastalığı her geçen gün ilerliyor

İHA

Ameliyat olmazsa 2 çocuğunu bir daha göremeyecek Mardin'de yaşayan hidrosefali hastası 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa'nın hastalığı her geçen gün ilerliyor

Mardin'de yaşayan 2 çocuk annesi hidrosefali hastası Adile Elçiboğa, ameliyat olmaması durumunda görme yetisini kaybedecek.
Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesinde yaşayan 37 yaşındaki hidrosefali hastası Adile Elçiboğa, hastalığının ilerlemesi nedeni ile gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Eşi inşaat işçisi olan Elçiboğa, hastalığının günden güne ilerlediğini ve görme yetisini kaybetmek üzere olduğunu ifade ederek, "37 yaşındayım, 17 yıllık evliyim, 2 kızım var, 7 çocuğumu kaybettim. Hidrosefali hastasıyım. Sürekli doktorlara gidip geliyordum. Mardin Devlet Hastanesinde muayene oldum, en son Diyarbakır’a gittim, hastalığım ilerlemiş. Gün geçtikçe körlüğe doğru gidiyorum. 2 gözümü de kaybetme riskim var. Eğer müdahale yapılmazsa bir daha görmeyeceğim. Ameliyatı Mardin'de yapamadılar, İstanbul veya Ankara'ya gitmem gerektiğini söylediler" dedi.
"Eğer ameliyat olmazsam 2 gözümü de kaybedeceğim" diyen Adile Elçiboğa, "Ben her geçen gün daha kötüye gidiyorum. İşlerimi yapamıyorum. Baş dönmem oluyor. Zaten sürekli hastanelerdeyim. Bel fıtığımda var, boyun fıtığım var. Bunları zaten saymıyorum ben. En son ben Diyarbakır’a gittim, hastalığımın ilerlediğini söylediler. Bir de çok riskli bir ameliyattır. İyi bir doktorun yapması gerekiyor. Büyük şehirlere gitmem gerekiyor. Şimdi maddi sıkıntı çekiyoruz. O yüzden gidemiyorum. Benim şu an 2 kızım var. Benim kızlarıma bakmam gerekiyor. Eğer 2 gözümü kaybedersem ben bunlara asla bakamam. Bunu düşündükçe inanın psikolojim bozuluyor. Ne yapacağımı ben de bilemiyorum. Yardım elinin uzatılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Adile Elçiboğa’nın eşi Murat Elçiboğa da eşinin gözlerinden olmaması için yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

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