Mardin’de ilk kez artroskopik kalça ameliyatı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de ilk kez artroskopik kalça ameliyatı yapıldı

İHA

Mardin’de ilk kez artroskopik kalça ameliyatı yapıldı

Mardin Devlet Hastanesinde ilk kez 65 yaşındaki hastaya artroskopik kalça ameliyatı yapıldı.
Mardin Devlet Hastanesi ortopedi polikliniğine polikliniğine kalçada ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile başvuran ortopedi polikliniğine 65 yaşındaki Veysi Ağrakçe, yapılan klinik muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda kalça eklemde femoroasetabular sıkışma teşhisi konuldu. Daha önce konservatif tedavilerden fayda görmeyen hasta, devlet hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Ergün ve Op. Dr. Mehmet Korkmaz tarafından gerçekleştirilen artroskopik kalça ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Başarıyla yapılan ameliyatın ardında hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Ergün, “Kalça artroskopisi, kalça eklemindeki ve kalça eklemi çevresindeki hastalıkların tedavisinde 1 santimlik cilt kesilerinden özel enstrümanlarla yapılan cerrahi girişimdir. Kalça artroskopisi açık cerrahi prosedürlere göre daha güvenli olup hastaların daha erken iyileşme ve normal hayata dönüşünü daha hızlı sağlar. Açık cerrahi kıyasla beklenmeyen sorunlar daha nadir görülür. Yine açık cerrahiye oranla, hastanede kalış süresi ve işe dönüş süresi daha kısadır. Artroskopi uygulamaları diz, omuz, ayak bileği gibi vücudun başka birçok bölgesinde de uygulanmaktadır. Eski dönemlerde açık olarak yapılan ve hem ameliyat süresi hem de iyileşme süresiyle çok zor geçen operasyonların artroskopik uygulamalarla oldukça basit bir şekilde sonuçlandırılabildiği kanıtlanmıştır. Bu sebeple oldukça fazla başvurulan bir yöntem olarak tıp dünyasında yerini almıştır. Ameliyatta genelde 2 veya 3 cilt kesisi yapılır. Minik cilt kesilerinden özel kameralar ve el aletleri ile kalça eklemi ve eklem çevresine ulaşılır. Cerrahi süresi genelde iki saati geçmez” dedi.
Ameliyatın kapalı bir yöntemle gerçekleştirdiğini anımsatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Ergün ve Op. Dr. Mehmet Korkmaz, “Artroskopik kalça ameliyatları daha büyük ve ileri tıp merkezlerinde yapılmaktadır. Hastanemizde önceden daha çok açık cerrahi ameliyatlar yapılıyordu. Fakat bu hastamızda ilk defa kapalı bir yöntemle ameliyatı yapmış olduk. Hastamızı 1 gün sonra da evine gönderdik. Ameliyat sonrası ne yapılmalıdır diye bir soru soracak olursak da; kalça artroskopisi ardından kişi hastanede istirahate alınır ve yine uygulanan süreye göre en az 1 gün olmak kaydıyla müşahede altında tutulur. İstirahat döneminde de bele ve bacaklara ani ağır yükler vermeden kişinin değnek eşliğinde yürümesi önerilir. Bundan sonra uygun hastalara aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz. Ameliyatta emeği geçen ameliyathane ve servisteki ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Veysi Ağrakçe, başarılı bir ameliyat gerçekleştiren hekim ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyon
YEREL HABERLER Kızıltepe’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik ...
Mardin'de terör operasyonu; patlayıcıları ayakkabıya açılan gizli bölmeye yerleştirmişler
YEREL HABERLER Mardin'de terör operasyonu; patlayıcıları ayakkabıya ...
Mardin’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı
Mardin’e 10 milyonluk spor merkezi yatırımı Yaklaşık 4 bin metrekare alana inşa edilen Clubartuk Health Club 25 kişiye iş kapısı oldu
YEREL HABERLER Mardin’e 10 milyonluk spor merkezi yatırımı Yaklaşık ...
Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı
Mardin'de tilkilere kuduza karşı aşılı yem verilecek
YEREL HABERLER Mardin'de tilkilere kuduza karşı aşılı yem verilecek
Kız arkadaşı sosyal medya hesaplarından engelleyince intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Kız arkadaşı sosyal medya hesaplarından engelleyince ...
Mardin’de maske takmayanlara 48 bin 670 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Mardin’de maske takmayanlara 48 bin 670 lira ceza ...
Ameliyat olmazsa 2 çocuğunu bir daha göremeyecek Mardin'de yaşayan hidrosefali hastası 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa'nın hastalığı her geçen gün ilerliyor
YEREL HABERLER Ameliyat olmazsa 2 çocuğunu bir daha ...
Antik kent Mardin'in gizemli yapıları; 'abbara'lar
YEREL HABERLER Antik kent Mardin'in gizemli yapıları; 'abbara'lar