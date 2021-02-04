Kızıltepe’de ödüllü kuaförden örnek davranış

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kuaför salonu işleten Yusuf Aydın, dükkanının önünü ağaçlandırarak vatandaşları da ağaç dikmeye davet etti.

Kızıltepe Ali Ertaş Caddesi üzerinde kuaförlük yapan Yusuf Aydın, uluslararası alanda saç tasarımı alanında aldığı ödüllerle de biliniyor. Bir çok sosyal sorumluluk projelerde de aktif rol alan Aydın, şimdi de daha yeşil bir Kızıltepe için kolları sıvadı. Kendi dükkanının önünde fidan diken Aydın, “Kızıltepe’yi yeşillendirmek amacıyla herkesin evinin önüne veya iş yerinin önüne bir ağaç dikmeye davet ediyoruz. Ben başlattım sizlerin de devamını getirmesi dileğiyle birer ağaç dikerek projemize destek olabiliriz. Teknoloji yeni mekanlara girdiğinde şehirleşmeyle birlikte birçok ekosistemi yok ediyor ancak unutulmamalıdır ki hala da birçok icatbuluş doğadan örnek alınarak elde edilir. Bu yüzden doğayı her zaman anlamalı ve onunla iletişim içinde olunmalıdır” dedi.

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