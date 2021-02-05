Çekicideki iş makinesinin silindirinden 195 kilo uyuşturucu çıktı

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Müslim SARIYARSelim KAYA/ MARDİN (DHA)MARDİN'de polis, oto çekicisindeki iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan talimatla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde olan bir oto çekicisini takibe aldı. Polis, çekicinin bir depoya girmesinin ardından operasyon yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, oto çekicisi üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1´i `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Müslim SARIYAR

2021-02-05 08:59:54



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