Mardin’de iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Mardin'de iş makinasının silindir bölümüne gizlenmiş vaziyette 195 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin'de narkotik şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir oto çekicisi üzerinde taşınan silindirli iş makinasının silindir bölümüne gizlenmiş vaziyette 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Zanlılardan 1’i sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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