Mardin Valisi Demirtaş: Bu yıl, yatırım yılı olacak



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kente yapılacak hizmetler için çok ciddi ödenek ayrıldığını belirterek, "Merkezde ve ilçelerde yapacağımız çok ciddi yatırımlarımız olacak. Bu yıl, kesinlikle yatırım yılı olacak; Mardinlilerin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Demirtaş, yapılacak yatırım ve hizmetlerle bu yıl Mardinlilerin yüzünü güldüreceklerini belirterek, "Belediye, hizmet alanında durmadan çalışıyor. Bu yıl kesinlikle yatırım yılı olacak. Bir taraftan altyapı hizmetlerine bir taraftan da üstyapı hizmetlerine çok ciddi anlamda bir yatırım, ödenek ayırdık. İnşallah kısmet olursa köy yollarının üstünde çok ciddi olarak duracağız. İçme suyuyla alakalı çok ciddi bir çalışmamız var. 6 sondaj yaptık. Her sondajda da çok ciddi su çıktı. Merkezde ve ilçelerde yapacağımız çok ciddi yatırımlar olacak" diye konuştu.

'9 BİN METREKARELİK KÜTÜPHANE'

Mart ayının sonunda ihalesi yapılan Mardin-Midyat ve Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolları ile ilgili çalışmalara başlanacağını söyleyen Vali Demirtaş, kent merkezinde de 9 bin metrekarelik kütüphane yapacaklarını kaydetti. Kütüphanenin 6 bin metrekare büyüklüğünde kapalı alanı olacağını vurgulayan Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızıltepe'de de bir kütüphane yapacağız. Bunların ihale sürecine de bugün yarın başlayacağız. Geldiğim gün de belirtmiştim. Şeffaf bir şekilde, açık ihale usulüyle tüm ihalelerimize başlayacağız. İlk etapta 5-6 tane ihalemizi yaptık. Bir kısmının ihale süreci hala devam ediyor. En kısa zamanda inşallah bunları çözeceğiz. Mardin'de görüntü kirliliğine neden olan yapıların ve tehlike arz eden binaların yıkılması için çalışmalara da en kısa zamanda başlanacak. Özellikle sit alanı içerisinde bulunan yapıların yıkımıyla ilgili bir çalışmamız var. Hatta bugün yarın İnşallah kısmet olursa bizim eski hükümet konağımızın yanı başında bulunan Dumlupınar İlkokulu'nun yıkımına başlayacağız. Şu anda teklifini aldığımız 3 firma var. Hangisi bize mantıklı bir teklif verirse İnşallah bu işe başlayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize ödemiş olduğu ödenekle birlikte yıkıma başlayacağız. Kentin en büyük sorunlarından biri olan araç park sorununun çözümü noktasında da ciddi çalışmalarımız var. Çok katlı 500 araçlık bir otopark yapacağız. Onun da inşallah ihalesini yapacağız. Bundan sonra tankerlerle sulama yapmayacağız. Tamamen yağmurlama ve damlama sistemiyle yapılacak. Çok modern bir sistemdir. Bundan birkaç yıl önce malumunuz Kocaeli Belediyesi bize bir çalışma yapmıştı. Sadece o çalışmayı revize edeceğiz. Bundan sonra tankerlerden dolayı İnşallah kazalar olmayacak."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-05 10:20:23



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