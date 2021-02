Mardin Valisi Demirtaş basın mensupları ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Demirtaş’ı, cemiyet binasında basın mensupları karşıladı. Vali Mahmut Demirtaş gerçekleştirdiği ziyarette 2021 için hedeflerini ve sıra bekleyen yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Mardin Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanında durmadan çalıştığını belirten Vali Demirtaş, “Şu an belediyede çalışmalarımız çok iyi. İnşallah bu yıl kesinlikle yatırım yılı olacak. Bir taraftan altyapı hizmetlerine, bir taraftan da üstyapı hizmetlerine çok ciddi anlamda bir yatırım, ödenek ayırdık. İnşallah kısmet olursa köy yollarının çok ciddi üstünde duracağız. Şu an içme suyuyla alakalı çok ciddi bir çalışmamız var. 6 tane sondaj yaptık. Her 6 sondajda da çok ciddi su çıktı. Özellikle Artuklu ilçemiz için. Merkezde yapacağımız ve ilçelerde yapacağımız çok ciddi yatırımlarımız olacak. Bu sene İnşallah Mardinlilerin yüzünü güldüreceğiz” dedi.



“Mardin Midyat karayolu ihalesi yapıldı”

MardinMidyat karayolunun da ihalesinin ve sözleşmesinin tamamlandığını müjdeleyen Vali Demirtaş, “Mardin Midyat karayolunun ihalesi yapıldı. Sözleşmesi de yapıldı. Kızıltepe Ceylanpınar ihalesi yapıldı sözleşmesi de yapım aşamasında. İnşallah tahmin ediyorum mart ayının sonunda her iki işe de başlarız, bir sıkıntımız yok. Merkezde de 9 bin metrekarelik bir kütüphane yapacağız. Hem de 6 bin metrekare büyüklüğüne bir kapalı olanı. Kızıltepe’de de bir tane kütüphane yapacağız. Bunların ihale sürecine de bugün yarın başlayacağız. Geldiğim gün de belirtmiştim. Şeffaf bir şekilde, açık ihale usulüyle tüm ihalelerimize başlayacağız. İlk etapta 5 6 tane ihalemizi yaptık. Bir kısmının ihale süreci hala devam ediyor. En kısa zamanda inşallah bunları çözeceğiz. Bundan sonra hep beraber olacağız. Yapacağımız hizmetleri sizlere tanıtacağız. Sizler de inşallah bunu kamuoyuyla paylaşacaksınız. İnşallah birlikte çalışacağız” diye konuştu.



“Mardin’de görüntü kirliliği olmayacak”

Antik kent Mardin’de görüntü kirliliğine neden olan yapıların ve yıkılma tehlikesi arz eden binaların yıkılması için çalışmaların da en kısa zamanda başlanacağına işaret eden Vali Demirtaş, “Özellikle sit alanı içerisinde bulunan yapıların, kaçak yapıların, malumunuz yıkımıyla ilgili bir çalışmamız var. Hatta bugün yarın İnşallah kısmet olursa bizim eski hükümet konağımızın yanı başında bulunan Dumlupınar ilkokulunu yıkımına başlayacağız. Şu anda teklifini aldığımız 3 tane firma var. Hangisi bize mantıklı bir teklif verirse inşallah bu işe başlayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bize yapmış olduğu çalışmalarla birlikte, bize ödemiş olduğu ödenekle birlikte yıkıma başlayacağız” şeklinde konuştu.



500 araçlık otopark yapılıyor

Kentin en büyük sorunlarından biri olan araç park sorununun çözümü noktasında da ciddi çalışmaları olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok katlı otopark yapıyoruz. Hükümet konağının arka tarafında, İnşallah 2 katlı 500 araçlık bir oto park yapacağız. Onunda inşallah ihalesini yapacağız. Bundan sonra tankerlerle sulama yapmayacağız. Tamamen yağmurlama ve tamlama sistemiyle yapılacak. Çok modern bir sistem. Bundan birkaç yıl önce malumunuz Kocaeli Belediyesi bize bir çalışma yapmış. Sadece o çalışmayı revize edeceğiz. Bundan donra tankerlerden dolayı İnşallah kazalar olmayacak. Yani bundan sonra tanker kullanmayacağız. Hem protokol yolunun sulamasını yapacağız. Hem Mardin Diyarbakır karayolunun hem de Mardin Midyat yolu üzerindeki o yeşil alanı, refüjü yağmurlama ve damlama sulama yöntemiyle yapacağız.”



“Her ilçede halk pazarı ve sanayi sitesi kuracağız”

Her ilçede halk pazarı kuracaklarını kaydeden Vali Mahmut Demirtaş “Küçük Sanayi Sitesi olmayan ilçelerimiz kalmayacak. Her ilçemizde de halk pazarı kuracağız. Bu alandaki planlamalarımız tamamladık, çalışmalarımıza başlayacağız. Kreş ihtiyacı olan ilçelerimizde kreş projelerimizi hayata geçireceğeyiz. Savur ve Ömerli İlçelerinde içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 mühendisin görev aldığı bir proje ekibi oluşturduk. İhtiyaç duyulan alan ve yatırımlar için proje hazırlıyor. Her Ankara’ya gidişimizde ilgili bakanlıklara ayağı yere basan mantıklı projelerimiz ile gidiyoruz. Her gidişimizde biriki projemizi hayata geçiriyoruz. Artuklu ilçesi için 90 dekar alan üzerinde donanımlı, kiracısı ve işyeri olmayan, halka açık milletin hizmetinde olacak şekilde bir “Millet Bahçesi” oluşturuyoruz” dedi.



Aydınlatma direkleri sökülecek

Artuklu ilçe merkezi tarihi doku içinde bulunan Birinci Cadde üzerinde usulüne uygun yapılmayan aydınlatma direklerinin söküleceğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Aydınlatma direkleri koruma kurulunun onay verdiği projeye uygun yapılmadı. Firma ile görüşmelerimiz oldu en kısa zamanda direkler sökülecek ve onaylana projeye göre yeniden yapılacak. Mardin’in tarihi dokusuna zarar verecek, görsen kirlilik oluşturacak hiçbir proje ve uygulamaya izin vermeyeceğiz. Mardin ve Mardinliler hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz bu hak edilen hizmetleri yerine getirmeye geldik. Vatandaşlarımız biraz sabretsinler. Hizmetlerde gözle görülür iyileştirmeler olacak. Köy yollarında, çevre yollarında, içme suyu, alt ve üst yapılarda, insan odaklı ve istihdam oluşturan şeffaf hizmetlerimiz hayata geçirilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.