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'Eren-5 Operasyonu'nda araziye tuzaklanan mayın imha edildi

DHA

'Eren-5 Operasyonu'nda araziye tuzaklanan mayın imha edildi


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Eren-5 Operasyonu'nda, araziye tuzaklanan mayın imha edildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Eren-5 Operasyonu' devam ediyor. İstihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda, Midyat ilçesi Beyazsu Mahallesi kırsalında mayın döşendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye, jandarma komando timleri ve patlayıcı madde imha uzmanları sevk edildi. Ekiplerin arazide yaptığı çalışmada, araziye tuzaklandığı tespit edilen mayın imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-05 14:22:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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