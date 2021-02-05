Mardin’in nüfusu 854 bin 716 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını paylaştı. Mardin’in yeni nüfusu 854 bin 716 kişi olarak açıklandı.

TÜİK tarafından verilen bilgilere göre Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Mardin’in nüfusu ise 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 15 bin 938 kişi artarak 838 bin 778’den, 854 bin 716’a ulaştı. Erkek nüfus 428 bin 780, kadın nüfus ise 425 bin 926 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 505 bin 849 olurken, belde ve köylerde yaşayan nüfus 114 bin 429 olarak belirtildi. Mardin’de yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 18,8 olurken, 2019 yılında 23,2 olan ortanca yaş, 2020 yılında 23,52’ye yükseldi.



4 ilçede kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti

Sonuçlara göre, Midyat, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçelerinde kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti. Midyat ilçesinde 117 bin 364’lik nüfusunun 58 bin 606 erkek nüfusuna karşılık, 58 bin 758 kadın nüfusu, Nusaybin ilçesinde 55 bin 267 erkek nüfusuna karşılık 56 bin 407 kadın nüfusu, Derik ilçesinde 31 bin 187 erkek nüfusuna karşılık 31 bin 424 kadın nüfusu, Dargeçit ilçesinde 13 bin 764 erkek nüfusuna karşılık 13 bin 979 kadın nüfusu bulunuyor.

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