Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Mardin'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kent sokaklarında, kısıtlamadan muaf olanlar dışında kimseye rastlanılmazken, güvenlik güçleri de farklı noktalarda olası ihlallere karşı denetimlerine devam etti.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-06 13:08:04



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