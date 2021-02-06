Mardin’de ambulans at sürüsüne daldı

Mardin'in Midyat ilçesinde ambulans, vaka dönüşü at sürüsüne çarptı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanları, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, DargeçitMidyat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere, Midyat Devlet Hastanesi'ne vaka teslim etmesinin ardından, DargeçitMidyat ilçeleri arasındaki Ünlüce köyü mevkiinde seyir halinde olan ambulans, at sürüsüne çarptı. Kazada ambulansta maddi hasar meydana gelirken, sağlık personellerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanları tedbir amaçlı Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.