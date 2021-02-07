Mardin´de operasyon nedeniyle 9 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde, 9 kırsal mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK´ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik´ten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Artuklu ilçesi kırsal Aytepe, Yardere, Oğuz, Ahmetli mahalleleri, Ömerli İlçesi kırsal Sulakdere Mahallesi, Nusaybin ilçesi Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezralar ve Kuşkayası mezrasında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-07 08:16:45



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