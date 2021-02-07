Mardin'de 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışma ve takip sonucu 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Araköy Mahallesi'nde ikamet eden sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.D.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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