Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Mardin, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Mardin’de, kentin en işlek noktalarından olan Birinci Cadde, Yeniyol, Ravza Caddesi ve Vali Ozan Caddesi sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan bazı esnaf ve çalışanlar mesailerine devam ederken yürüme mesafesindeki market ve fırınlardaki ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkan vatandaşların da yer yer güvenlik güçlerince denetlendiği görüldü.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri de kentin farklı noktalarda olası ihlallere karşı denetimlerine devam etti.

Öte yandan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür ederek, "Korona virüs salgınıyla ilgili bugüne kadar kesintisiz bir şekilde yürüttüğümüz mücadelemize evlerinde kalarak destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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