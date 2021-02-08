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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş: “Asfaltlama çalışmalarına ağırlık vereceğiz”

İHA

Vali Demirtaş: “Asfaltlama çalışmalarına ağırlık vereceğiz”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş planlandığı şekilde çalışmaların sürdürüldüğü belirterek, "Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek asfaltlama çalışmalarına ağırlık vereceğiz" dedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında 2021 yılı içerisinde Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapılması planlanan yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Asfalt sezonuyla birlikte planlı ve programlı bir şekilde çalışmalara başlanacağını belirten Vali Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan yollarda bakım ve onarımın yanı sıra yollarda sıcak asfalt çalışmalarının da yapılacağını söyledi. Kent genelinde ekiplerin yoğun bir çalışma içerisine gireceğini ifade eden Vali Demirtaş, şunları söyledi:
"Belirlenen programlar dahilinde asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sezonun açılmasıyla yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Sorumluluğumuzda olan yollarda sıcak asfaltın yanı sıra yol bakım ve onarım, yol genişletme, yeni yol açma ile parke çalışmalarını da gerçekleştireceğiz."

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