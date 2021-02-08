Pandemide 'musluk kapatan' hamam işletmecileri yeniden faaliyete geçmek istiyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle kapanan hamam işletmecileri, yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Hatuniye Medresesi'ndeki yaklaşık 800 yıllık Savurkapı Hamamı, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı durumda. Açık olması halinde hamamın 7 kişiye iş imkanı sağladığını kaydeden işletmeci Nevzat Yersel, pandemi nedeniyle hamamların faaliyetlerinin durduğunu ve çalışanların bu süreç içerisinde zor durumda kaldığını söyledi. Yersel, "Yaklaşık 100 küsur senedir biz buradayız. Dedem, babam ve bizler işletiyoruz. Bu hamam 1200’lü yıllarda yapılmış. Kubbettin İlgazi Sultan'ın annesi Sitti Radiye tarafından Hatuniye Medresesi'ne gelir sağlamak için bu hamam yaptırılmış. Bunun kirası yetimlere, düşkünlere, bir de Sitti Radiye Medresesi'nde yetişen öğrencilere harcanmış. Buradan 7 aile ekmek yiyor" dedi.

Pandemi nedeni ile kapalı olduklarını ve zor duruma düştüklerini kaydeden Yersel, "İlgili kişilerden istirham ediyorum, buraya bir el atsınlar. İşlerimiz dönüyordu. Az buçuk kendi yağımızda kavruluyorduk. İşimiz vardı ama şu an çalışamıyoruz. Bütün hamamlar kapalı. Burada hamam kültürü var. Zaten hamam kültürünü burada yaşatan bizleriz. Yaklaşık 100 küsur senedir burayı çalıştırıyoruz. Turistler buraya rağbet gösteriyor. Tek dileğimiz pandeminin bitmesi ve işimizin başına geri dönmemizdir" diye konuştu.

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