MARMEK’te bin bir emekle ortaya çıkan ürünler ekonomik değere dönüşecek

Mardin Meslek Edindirme Merkezinde (MARMEK) bin bir emekle ortaya çıkarılan ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi amacıyla DİKA’ya başvurusu gerçekleştirilen Tanıtım ve Pazarlama Konularında Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Sağlanması Projesi kabul edildi.

Sürekli değişen, gelişen ve üretim yapan bir merkez olan MARMEK, kursiyerlerin üzerinde çalıştığı ve bin bir emekle ortaya çıkardığı ürünlerin satışı ve pazarlaması için geliştirmiş olduğu, Tanıtım ve Pazarlama Konularında Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Sağlanması Projesi DİKA tarafından kabul edildi. Proje protokolü, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı’nın katılımlarıyla imzalandı.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, pazarlama ve teknik destek projesi ile yalnız iç pazarı değil tüm dünya ülkelerinin pazarlarını yakından izleyen, gözlemleyen, tüketici davranış ve tercihlerindeki değişimi analiz eden kadın kursiyerlerinin, katma değer oluşturma konusunda da rakiplerinden hep bir adım önde olacağını kaydetti.

MARMEK’te kadınların bin bir emekle ortaya çıkardığı ürünlerin artık ekonomik değere dönüşeceğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

''MARMEK, kadınların üretim merkezidir. Üretilen ürünler el emeği ile ortaya konulmaktadır. Üretim, pazarlama ve satış ile taçlandırılırsa, üretimde bir sirkülasyon oluşacağı ve pazarlamanın önemi tüketiciyle buluşmasıyla daha da artacağı aşikardır. Ortaya çıkan ürünler MARMEK binasından çıkıp bu ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması yapılarak satışa sunulması hem üretimi hızlandıracak hem de bu ürünlerin turizmi canlandırmasına ve turizmde pazarlama, satış ile tanıtım konularında canlılık yaratmasını sağlayacaktır.''

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