Mardin'de 53 tarihi eser ele geçirildi

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 53 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, M.Ö.'nün elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzükleri satacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan M.Ö. Yeşilli ilçe girişinde durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada Roma dönemine ait 51 sikke ile 2 yüzük ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alınırken, ele geçen sikke ve yüzükler, incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-09 18:04:56



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