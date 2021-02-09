Mardin'de sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de jandarma tarafından fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 400 adet sahte 50 dolar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. ve S.Ç. isimli şüphelilerin yüklü miktarda sahte dolar bulundurdukları bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin aracı, Artuklu ilçesi Kuyulu Mahallesi yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, 400 adet sahte 50 dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-02-09 18:37:39
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