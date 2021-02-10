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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyatlı kadınlar, çarşıdan aldıkları telkari işlemeleri artık kendileri yapıyor

DHA

Midyatlı kadınlar, çarşıdan aldıkları telkari işlemeleri artık kendileri yapıyor


Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursla 25 kadın, telkari gümüş işleme atölyesinde hem meslek sahibi olacak hem de kurs süresince aylık 600 TL alarak aile bütçelerine katkı sağlayacak. Kursiyer Sultan Ay, takıları çok sevdiğini belirterek, "Eskiden Midyat çarşısından biz gidip, alıyorduk. Şu an kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Eskiden gümüşü, telkariyi Midyat'ta erkek ustalar yapardı. Şu an kadınlar yapıyor ve bunlar kadınların elinde daha güzel şekilleniyor" dedi.
Midyat ilçesinde, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan ve Süryani ustaların ellerinde şekillenen gümüş telkari, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursla kadınların elinde hayat bulacak. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde katılmasını sağlamak için amacıyla Midyat Kaymakamlığı'na bağlı ÇATOM ile Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliği ile açılan kursa kadınlar, büyük ilgi gösterdi. Süryani telkari ustası Gebro Tokgöz tarafından verilen eğitimde 25 kadın, 6 ay süresince hem meslek sahibi olacak hem de aylık 600 TL alarak aile bütçelerine katkıda bulunacak. 600 TL'nin dışında işlenen ürünlerin satışından da kursiyerlere pay verilecek. Kursiyer kadınlar ayrıca haftanın 5 günü verilen eğitim sonunda alacakları belge ile iş yeri açıp, mesleğe devam edebilecek.
Kurs hakkında bilgi veren ÇATOM yönetici Gülten Erol, "Amacımız unutulmaya yüz tutmuş olan telkari sanatını canlandırmak ve burada bulunan genç kızlara ve kadınlara bu sanatı sevdirip, bu sanat sayesinde de gelir elde etmelerini sağlamak. Kadınlarımız belli bir seviyeye kadar geldiler. Çok güzel yüzükler, kolyeler, bilezikler, küpeler işlediler. Biz bunları tabi ki görücüye çıkaracağız. Bunları satıp, kadınlarımızın tekrar gelir elde etmelerini sağlayacağız. Bundan sonraki süreçlerde kadınların daha iyi bir meslek sahibi olabilmeleri ve bu alanda gelişmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" diye konuştu.
'AŞAMA KAYDETTİLER'
Telkari ustası Gebro Tokgöz, 50 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü dile getirerek, "Telkari demek ince işleme demektir. Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi var. Yani o günden bugüne kadar bu sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hoş, güzel bir sanat. 25 kadın kursiyerimiz var. Onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bilgilerimizi sunmaya çalışıyorum. Benim yaptığım çalışma sonucunda kadınların bu işe daha yatkın olduğunu gördüm. Bayağı aşama kaydettiler. Bundan sonra devam ederlerse meslek sahibi olacaklar" dedi. 
'ESKİDEN ÇARŞIDAN ALIYORDUM, ŞİMDİ KENDİM YAPIYORUM'
Kursiyer Sultan Ay, takıları çok sevdiğini anlatarak, "Biz kadınlar takıları çok seviyoruz. Eskiden Midyat çarşısından biz gidip, alıyorduk. Şu an kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Eskiden gümüşü, telkariyi Midyat'ta erkek ustalar yapardı. Şu an kadınlar yapıyor ve bunlar, kadınların elinde daha güzel şekilleniyor" diye konuştu. 
Kursiyer Sümeyye Arslan da Midyat denilince insanların aklına telkari ve gümüşün geldiğini aktararak, "Kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat bu. El işçiliğimizin daha iyi olduğunu da düşünüyorum. Bu sanata sahip çıkacağız ve bizim taktığımız takıları hazır almadan kendimiz tasarlayıp, kendimiz yapıp, takacağız. Kursta çok şey öğrendik. Gümüşü ham madde olarak alıp, birçok işlemden geçirip, takılar tasarladık. Bu kurs bittikten sonra iş yeri de açmayı düşünüyoruz. Hem kendi paramızı kazanıp hem de bir Midyatlı olarak bu sanatı sürdürmek istiyoruz" dedi. 
Kursiyer Emine Acar ise küçüklüğünden beri hayali olan telkari sanatını öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ
2021-02-10 10:07:50

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