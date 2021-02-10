Mardian Mall AVM, kısıtlama günlerine denk gelen Sevgililer Gününde çiftleri mektupla buluşturuyor

Mardin'de bulunan Mardian Mall AVM, kısıtlama günlerine denk gelen Sevgililer Gününde çiftleri mektupla buluşturacak.

Mardian Mall AVM, Sevgililer Gününde çiftleri buluşturmak için PTT ile iş birliği yaparak ilginç bir projeyi hayata geçirdi. AVM'ye gelen çiftler, burada bulunan masalardan ücretsiz temin edeceği kartları, duygularını da kaleme döktükten sonra zarfa yerleştirip PTT posta kutusuna bırakıyor. Burada toplanan mektuplar, yine ücretsiz bir şekilde PTT görevlileri tarafından alınıp belirtilen adrese iletiliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Mardian Mall AVM Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, aradan seneler geçse bile bir mektubun ilk günkü heyecanla okunabileceğini söyledi. Ecevit, "Bu duyguyu kısa mesaj ve mailde almak mümkün değil. Mektupta kişiler el yazılarıyla hislerini kelimelere döküyor. Bu yüzden mektup yazma kültürü geçmişte olduğu gibi devam etmelidir. Bazen sevdiklerimize sesli olarak ifade edemediğimiz duygularımızı, kağıda dökmek isteriz. Mektupların, sevdiklerimize hediye edilebilme ve hatıraya dönüşebilme özelliği de vardır. Mesela mektup yazarken, tamamen sevdiklerimize ve onlara duyduğumuz hislerimize odaklanırız. Karşı tarafa tam olarak ne hissettiğimizi defalarca düşünür, kalbimizin sesini dinler ve duygularımızdan iyice emin oluruz. Bu yönüyle herkesi sevgi mektubu yazıp sevdiklerinize bir tatlı hatıra bırakmak için Mardian Mall AVM'ye bekleriz" dedi.

Önemli gün ve haftalarda düzenlediği etkinliklerle misafirlerinin takdirini toplayan Mardian Mall eğlence dolu etkinlikleri ve avantajlı kampanyalarıyla bir yaşam merkezi olarak Mardinlilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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