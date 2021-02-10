Kızıltepeli gazeteci Mardin’in basın tarihini yazdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan gazeteci Faraç Çobanoğlu, dört yıl süren çalışma sonucunda Mardin basın tarihinin kitabını yazdı.

Mardin basın tarihi üzerinde yaptığı çalışmanın kitap olarak çıktığını belirten Faraç Çobanoğlu, böyle bir çalışmayı Mardinlilere kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Mardin basın tarihi üzerine yaptığı çalışmanın aynı zamanda Artuklu Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalına sunduğu yüksek lisans tezi olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Yaptığım literatür çalışmasında birkaç makale hariç Mardin basın tarihi ile ilgili yazılmış bir kitap çalışması yoktu. Benim çalışmam 19501960 yılları arasında yayın yaşamına girmiş olan ve Mardin’in siyasetin yanı sıra sosyoekonomik gelişmesinde rol oynamış olan gazetelerin biçim ve içerik incelemelerine dayanmaktadır. Gazetelerin kimler tarafından yayınlandığı ve ne gibi konuları haber yaptıkları ayrıca ele alındı. Akademik olarak da Türkiye’de Çok Partili Hayata geçişin yerel basın üzerine etkileri incelenmiştir çalışmada. Dolayısıyla çalışmayı Demokrat Partinin iktidar olduğu 195060 yılları ile sınırlı tuttum" dedi.



"Basın kamuoyunu oluşturmada etkili"

Basının siyaseten kamuoyu bilincinin oluşumunda ve gelişiminde büyük bir etkiye sahip olduğunu açıklayan Çobanoğlu, "Zaten şehir olarak Mardin’de objektif bir çoğulculuk vardı. Bilindiği gibi şehrimiz çok kültürlü, çok etnikli ve çok dilli bir yapıya sahiptir. Çok partili yaşamın şehre gelmesi toplumda bir hareketliliğin gelişmesine yol açmıştır. Buna basındaki çok seslilik de eklenince farklı dinamikler ortaya çıktı. Bu nedenle incelemek istediğimiz zaman dilimi bir hayli önem kazandı. Mardin merkezde yaklaşık 10 gazetenin yayın yaptığını gördük. Muhalif ve iktidar yanlısı bunun yanında ne iktidardan yana ne de muhalefetten yana ancak deyimleriyle ‘Mardin’den Yana’ olan gazetelerin de yayın yaşamanı sürdürdüklerini de gördük. Yani o yıllardaki Mardin’de siyasi bilinci yüksek olan bir kamuoyundan söz edebiliriz. Bu anlamda ortaya çıkan manzaranın bugünkü iktidarmuhalefet anlayışlarına ışık tutacağını söyleyebilirim. Bu çerçevede yazdığım kitabın bugünkü Mardin’i daha anlayabilmek için hem siyasetçilerin hem de konuyla ilgili STK mensupları tarafından okunması halinde yararlı olacağını düşünüyorum. 'Demokrat Parti Dönemi Mardin Basını' adıyla kitap olarak yayınlanmasında beni teşvik eden bütün dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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