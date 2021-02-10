Midyat’ta 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışma ve takip sonucu 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalar neticesinde Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesinde ikamet eden uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 2 ayrı suç kaydı ile aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan V.Ö. isimli şahıs Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan V.Ö.'nün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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