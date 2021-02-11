Mardin'deki bu evin bahçesi 'Şirinler köyünü' andırıyor

Mardin'in Savur ilçesinde Çetin Sabah'a ait evin bahçesi, çocukların vazgeçilmez çizgi filmi 'Şirinler'in köyünü andırıyor. Hemen her tarafı mavi olan bahçeyi gören vatandaşlar, bahçeyi kafe sanıp içeri girerek fotoğraf çekiyor.

Savur'da yaşayan 61 yaşındaki Çetin Sabah'ın evinin bahçesine kendi eliyle yaptığı dekorların ortaya çıkardığı görüntü, bir dönemin en çok izlenen çizgi filmi olan 'Şirinler'in köyünü anımsattı. Bu haliyle dikkat çeken evin bahçesi, ziyaretçiler tarafından 'Şirinler köyü' olarak anılıyor.

Dekorla uğraşmayı sevdiğini belirten Çetin Sabah, bütün hayalinin toprak ve hayvanlarla iç içe yaşamak olduğunu söyledi. Sabah, "Allah nasip etti bize. Benim içimde var, ben öyle oturduğum yeri illa dokunacağım, boyayacağım, işleyeceğim, edeceğim. Dekor işini seviyorum. Allah vergisi, doğal içimden gelen bir şey. Oturduğum yeri çıplak çıplak sevmiyorum. Ben kendim sabah dışarı çıktığımda huzur buluyorum. Günde birçok ziyaretçi geliyor. Burayı kafeye benzetiyorlar. Hatta oradan sesleniyorlar, çayınız falan var mı, kahveniz mı diye. Ben bozuntuya vermiyorum, buyurun diyorum. Çay muhabbetinde ortaya çıkıyor bahçenin kafe olmadığı" dedi.



"Burayı Şirinler köyüne benzetiyorlar"

Bahçesine gelen vatandaşların alanı 'Şirinler köyüne' benzettiğini anlatan Sabah, "Bahçeyi görenlerin hemen hepsi bölgeyi Şirinler köyüne benzetiyor. Eskiden daha çok benziyordu. Küçük masalar falan vardı. Ama bazı ziyaretçiler yıktılar, kırdılar, bir daha yapmaya üşendim. Daha çok çocuklar öyle zannediyor. Tabii anne babalar da diyor. Çok söylediler bana Şirinler köyü diye. Gargamel benim herhalde. Kendi huzurlu ortamımı yaptım, yaşıyorum. Hayvanlarım var. Doğal hayvanat bahçesi burası, sincaplarım var, kuşlarım var. Ama hepsi özgür. Hepsi beni bekler. Burası kuş dolar. Şurada yavrularım var. Götürür yemek veririm, misyonum bu" diye konuştu.

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