Metropollerde eylem hazırlığındaki 3 terörist, MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı

Mardin’de metropol kentlerde eylem yapmak amacıyla sigara kutularına ve pijamaların lastik kısmına gizledikleri patlayıcılarla sınırdan geçmeye çalışan PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü üyesi 3 terörist, MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı tarafından koordineli yürütülen operasyonda, illegal yollarla ülkeye geçiş yaptığı tespit edilen 2 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3 terörist yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında patlayıcı madde ele geçirildi. Suriye uyruklu şahısların üzerinden, Sigara paketlerindeki sigaraların içerisine gizlenmiş vaziyette yerleştirilmiş, 11 adet el yapımı elektrikli kapsül, pijamalarının lastik kısmına gizlenmiş 2 adet saniyeli ve infilaklı patlayıcı fitili ele geçirildi. Diğer teröristin üzerinde ise tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımı konularına ait bilgi ve belgeler ile bombaları patlatma anlarına ait videolar içeren dijital materyaller ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak teröristler Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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