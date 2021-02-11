Midyat Kaymakamı Dundar, muhtarlar toplantısına katıldı

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Mardin Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar'ın katılımı ile muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Milli İrade İlkOrtaokulu konferans salonunda her ay yapılan muhtarla toplantısı, Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Abdürrahim Çelik, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Merkez Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal ve 72 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Kaymakam Dündar’ın konuşması ardından Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, geçen ay yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki aylarda yapılacak olan projeleri sinevizyon eşliğinde muhtarlara anlattı.

Mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin iletmesinin ardından toplantı sona erdi.

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