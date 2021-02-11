Mardin’in yerel ürünleri ele alındı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında zeytin ve badem gibi yerel ürünlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Mardin yerel ürünlerinin verimliliğinin arttırılması konusunun konuşulduğu toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, TKDK İl Koordinatörü Erdal Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ve ilgili kişiler katıldı. Mardin’in geniş ve bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, "İlimiz için tarım ili diyebiliriz. Senede birkaç ürün veren topraklara sahibiz. Bu topraklarımızı korumak, sahip çıkmak ve ürünlerin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak boynumuzun borcudur. Çocuklarımıza miras bırakacağımız bu topraklar tarihten bu yana vatandaşlarımızı besledi. Mezopotamya ovasında bulunan topraklarda yetişen ürünler Mardin ekonomisine de ciddi oranda katkı sağlıyor. Derik ilçemizin sembolü haline gelen ve dünya çapında ödüller alan zeytinimiz bölge halkımızın da geçim kaynağı. Zeytin üretimini artırmak üzere zeytin fideleri üretimi gerçekleştirerek dağıtmayı planlıyoruz. Birkaç ilçemizde lavanta üretimi üzerine çalışmalarımız da oldu. Yakın bir zamanda bu çalışmalarımızın meyvelerini alacağız. Yapmış olduğumuz hizmetleri bütün ilçelerimize eşit oranda dağılımını sağlamaya gayret ediyoruz. Bütün kurumlarımız aktif ve birbiriyle irtibatlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak üzere sürekli projeler üretiyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İlimizin menfaatine ve lehine olacak bütün projelere de destek vereceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.