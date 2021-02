Mardin'de, 221 kilometrelik 'bereket kanalı'nın tamamlanmasına 40 kilometre kaldı

Selim KAYABurak EMEKMehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)MARDİN'e, Atatürk Baraj Gölü'nden Ceylanpınar üzerinden su getirecek, 'bereket kanalı' olarak adlandırılan 221 kilometrelik sulama kanalının büyük bölümü tamamlandı. Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, projenin faaliyete geçmesiyle hem ürün bazında hem de verimlilik oranında kalitenin artacağını belirterek, "Bu da çiftçimizin tabi ki zenginleşmesine, bölgenin refahına yol açarak, huzuru artıracak" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen projeyle Atatürk Baraj Gölü'nden Ceylanpınar üzerinden su getirecek olan 221 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun sulama kanalının büyük bölümü tamamlandı. Bitirilmesi 2024'e hedeflenen, son 40 kilometre kalan ve 'bereket kanalı' olarak adlandırılan kanalla Mardin ovasında 2 milyon dönümün üzerindeki tarım arazisi suyla buluşturulacak. Ürün çeşitliliği ve rekoltenin artmasıyla 400 binin üzerinde kişiye de iş imkanı sağlanacak projeyle doğudan batıya göç de büyük ölçüde durdurulacak. Kanal, tamamlanmasının ardından 'Türkiye'nin en uzun suni nehri' olacak.

'HEM ÜRÜNDE HEM VERİMDE KALİTE ARTACAK'

Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, Mardin'in bereketli topraklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden biri olduğunu ve sulama kanalının tamamlanmasıyla hem ürün bazında hem de verimlilik oranında kalitenin artacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuyulardan elektrikle su çekmek çok maliyetli bir iş. Bu nedenle çiftçi kazanamıyor. Fırat ve Dicle nehirlerine yakın olmasına rağmen Mardin Ovası suya daima hasret kalmıştır. Derik ilçemizde 8 bin 400 çiftçimiz var. Bunların yüzde 90'ı tarımsal sulama yapmaktadır. Birinci üründe buğday ikinci ürün mısır ya da pamuk eken çiftçiler, 140-150 bin TL arasında elektrik borcu ödemektedir. Ancak kanalın bitirilmesi halinde çiftçimizin ödeyeceği tutar 15-20 bin lira arasında olacak. Bu da çiftçimizin tabi ki zenginleşmesine, bölgenin refahına yol açarak, huzuru artıracak. Sulama yapılan arazide ne olur? Sulama yapılan arazide 3-4 misli ürün artışı olmakta. Çiftçilerimize yeni iş imkanları doğacak. Doğudan batıya şu an göçler var. Bu göçler duracak."

'BİN DÖNÜMDE EN AZ 300 TON VERİM ARTIŞI OLACAK'

Bin dönümlük arazisinde çiftçilik yapan Hamdullah Mahmutoğlu, uzun zamandır projenin bitmesini beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu an susuzluk nedeniyle büyük bir verim kaybı yaşıyoruz. Mardin bölgesine bu baraj suyu geldikten sonra bütün Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak buğdayı yetiştirebiliriz. Bunun için bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Kalite olarak zaten kalite artışı olacak, verim olarak da dönüm başına 400 kilo alıyoruz. Suyun gelmesiyle birlikte bu dönüm başına 600-700 kiloyu bulacak. Bin dönüm arazi ekiyorum. Bu bin dönümde en az 300 ton fark eder. Bu sadece bir çiftçinin verim farkı olacak."

Derik ilçesine bağlı kırsal Köseli Mahallesi'nin muhtarı Abdulkadir Akyol ise 100 dönümlük arazisi olduğunu belirterek, "Biz acilen bu suyun gelmesini bekliyoruz. Herkes kendi payına göre ekim yapıyor. Kimi 100 dönüm kimi 500 dönüm ekiyor. Biz kuyuları kapatırsak dönüm başı 100-150 kilo alırız. Eğer su gelirse en az 750-800 kilo buğday kaldıracağız. Mısır da öyle olur. Yıllık 2 ürün kaldıracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Burak Emek, Mehmet Ali DİNLER

