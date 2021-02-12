Kızıltepe’de hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri markette meydana gelen hırsızlık olayının kamera kayıtlarını inceleyerek 3 zanlıyı gözaltına aldı. Hırsızların çaldığı eşyalar, ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Eroğlu Mahallesinde, MardinKızıltepe karayolu üzerinde bulunan markette hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek olayı çözdü. Yapılan çalışmalar sonucu eşkalleri tespiti edilen Y.A., İ.A. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar marketten çaldıkları dizüstü bilgisayar, 4 adet alkollü içki ve 12 adet diş temizlik malzemesi ile Yenikent Mahallesinde yakalandı. Malzemeler market sahibine teslim edilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Daha önce mazgalları çalmışlar

Jandarmadaki işlemleri devam eden devam şüphelilerle yapılan mülakatta İ.A. ve B.K. isimli şahısların, 2020 yılının sonunda bir otomotiv dükkanı önünde bulunan 6 adet kanal mazgalının çalınması olayının da failleri olduğu tespit edildi. Çaldıkları mazgalları H.K. isimli şahsın aldığının tespit edilmesi üzerine şahıs hakkında da suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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