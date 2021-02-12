Mardin'de, şubat ayında bahar havası



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, şubat ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi halk, park ve bahçeleri doldurdu.

Mardin'de hava sıcaklığının şubatta 14 dereceye kadar çıkması ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, park ve bahçelere akın etti. Kimi çocuğuyla kimi eşiyle kimi de arkadaşları ile sosyal mesafeye uygun otururken, kısıtlama öncesi olmasına rağmen çarşı ve pazar yerlerinde yoğunluk gözlenmedi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de yoğunluğun olduğu park ve bahçelerde denetimlerini sıklaştırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyanlara ise teşekkür edildi. Mardinliler de uygulama yapan ekiplere teşekkür ederek, kurallara uyulması halinde salgının sona ereceğini vurguladı. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-12 13:49:42



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