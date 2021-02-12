Elektrik akımına kapılan 6 çocuk annesi hayatını kaybetti

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 6 çocuk annesi 28 yaşındaki kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Kemerli köyünde ikamet eden 6 çocuk annesi Ceyhan Dalar banyoda bulunan su kazanından elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Aile fertlerin fark etmesi üzerine genç anne özel araçla hastaneye kaldırıldı. Ceyhan Dalar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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