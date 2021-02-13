Mardin'de PKK'lı teröristlerin 14 deposu, kullanılamaz hale getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; PKK'lı teröristlerin kullandığı, 1 kilo plastik patlayıcının da olduğu 14 depo, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığ'nca sürdürülen 'Eren-5 Operasyonu' kapsamında Ömeryan ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı 14 depo, tespit edildi. Depolarda yapılan aramalarda; 1 kilo plastik patlayıcı, 50 elektrikli fünye, 26 ateşleme düzeneği, 2 araç telsizi, mühimmat, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler, muhafaza altına alınırken, teröristlerin kullandığı 14 depo da kullanılamaz hale getirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-13 11:09:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.