TVF Erkekler 1. Ligi: Yeni Kızıltepe Spor: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Gurubu 15. hafta mücadelesinde Yeni Kızıltepe Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor’a set vermeden 30 kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu 20202021 1.Lig Erkekler B Grubu’nda yer alan Yeni Kızıltepe Spor Erkek Voleybol Takımı, ligin 15. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.
Kızıltepe Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Yeni Kızıltepe Spor, (2516) (2522) (2513) setlerle Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 30 yenerek bu haftayı da 3 puanla bitirdi.
Kızıltepe temsilcisi 10 galibiyet, 5 mağlubiyetle 33 puanla ligin 4’üncü sırasında bulunuyor.
Kızıltepe temsilcisi ligin 16. haftasında 21 Şubat’ta Şanlıurfa Büyüşehir Belediyespor’a konuk olacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.